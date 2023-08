Den amerikanske rockmusiker, Kid Rock, er kommet i modvind. Og det må siges at være 100 procent selvforskyldt.

Musikeren er blevet spottet med en øl i hånden, men ifølge TMZ var det ikke en hvilken som helst øl, men derimod en af mærket Bud Light, som han blev set drikke under en koncert i Nashville i sidste uge.

Dét får nu følgere på de sociale medier til at beskylde Kid Rock for ‘forræderi’.

For at forstå problemet, skal vi skrue tiden tilbage til april, hvor verdens største bryggeri Anheuser-Busch, der blandt andet brygger den kendte øl Budweiser, indgik et samarbejde med influenceren, Dylan Mulvaney.

Den transkønnede Dylan Mulvaney har fortalt, at hun efter aftalen med Bud Light er blevet udsat for 'mere mobning og transfobi', end hun nogensinde havde forestillet sig muligt. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Den transkønnede Dylan Mulvaney har fortalt, at hun efter aftalen med Bud Light er blevet udsat for 'mere mobning og transfobi', end hun nogensinde havde forestillet sig muligt. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Mulvaney, der på TikTok har mere end 10 millioner følgere, er i gang med en transition fra mand til kvinde, og blev altså i april nyt ansigt på øllen Bud Light.

Dén aftale var Kid Rock ikke fan af. Faktisk var han så lidt fan, at han kort efter, at sponsoraftalen blev kendt, delte en video, hvor han med en semi automatisk riffel skød på flere kasser Bud Light-øl.

Det satte gang i en lavinde, der har kostet bryggeriet milliarder. For da også countrymusikeren, Travis Tritt, besluttede at boykotte øllen på sin turné, faldt salget af Bud Light over store dele af USA.

Som B.T. tidligere har skrevet anslås det, at Anheuser-Busch har tabt et beløb på op mod 400 millioner dollar – svarende til 2,7 milliarder kroner på den historie.

Kid Rock (til højre) har tidligere været på besøg i Det Hvide Hus, mens Donald Trump var præsident. Foto: Evan Vucci/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kid Rock (til højre) har tidligere været på besøg i Det Hvide Hus, mens Donald Trump var præsident. Foto: Evan Vucci/AP/Ritzau Scanpix

Det er forhistorien, man bliver nødt til at kende, for at forstå, hvorfor Kid Rock nu bliver hængt ud på de sociale medier for ‘forræderi’, som én bruger skriver.

En anden kommenterer:

»Jeg er meget imod cancel culture, men jeg opfordrer til en boykot af alle Kid Rock-produkter indtil videre.«

Mens det fra en vantro fan lyder: »Kom nu Kid Rock, hvad laver vi?«

En enkelt skriver (måske) med lidt mere humor:

»Jeg troede aldrig, jeg skulle give Kid Rock en Bud Light-behandling – men har lige skudt alle mine Kid Rock-vinyler og cd'er …«

Fra Kid Rock selv er der stilhed. Han har ikke selv sat ord på, hvorfor han igen har fået varme følelser for øllen.