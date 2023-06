Med en skråsikkerhed, der var hans glansrolle Frank Underwood værdig, og til tonerne af Nirvanas 'Smells Like Teen Spirit' rundede han irriteret interviewet af.

»Om ti år betyder det her intet. Mine præstationer vil leve længere, end jeg vil, og det er dem, der vil blive husket,« sagde Kevin Spacey så. Og smækkede dermed døren i til dén sag, der har forfulgt ham i årevis. Seksuelle krænkelser af adskillige mænd.

Men døren er på ingen måde lukket, for om få dage står 63-årige Kevin Spacey igen på den forkerte side af den. I en retssal og skal forsvare sig selv.

Denne gang i London, hvor han er tiltalt for seksuelle overgreb mod tre mænd over en årrække.

Selvom det ikke italesættes, er det angivelig i den anledning, at den tidligere Hollywood-stjerne har givet et langt interview til det tyske Zeit Magazin, som ovennævnte citat stammer fra.

Sit første interview siden skandalen brød ud. Omend uden at omtale de mange anklager med ét ord.

Frem til efteråret 2017 var Kevin Spacey en af de mest respekterede skuespillere i Hollywood. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Frem til efteråret 2017 var Kevin Spacey en af de mest respekterede skuespillere i Hollywood. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Det var i efteråret 2017, at korthuset begyndte at vælte for en af de største og mest respekterede skuespillere, som siden sit gennembrud i 'Usual Suspects' har vundet utallige priser, inklusive to Oscars.

Han blev tilmed slået til ridder af det britiske imperium, den næstfineste orden der findes.

Anthony Rapp hed hans banemand. Som kun var en teenager, da Kevin Spacey angivelig forgreb sig på ham.

'Jeg mindes ikke episoden, som fandt sted for over 30 år siden,' lød Kevin Spaceys reaktion på anklagen på Twitter.

'Men hvis det er sandt, skylder jeg ham min oprigtige undskyldning for en dybt upassende opførsel i fuldskab.'

Slettet fra stjernekortet

Strategien dengang var at åbne op om års spekulationer omkring hans seksualitet. At den nyhed ville overskygge skandalen.

Sådan gik det ikke.

Mandlige ofre stod i kø for at stå frem og berette om upassende og krænkende adfærd. Og i sommeren 2018 var der ingen vej udenom for streamingtjenesten Netflix.

De fyrede Kevin Spacey fra hitserien 'House of Cards' og skrinlagde samtidig en kommende tv-film, han skulle have spillet hovedrollen i.

Hollywood fulgte trop.

Fra den ene dag til den næste blev Kevin Spacey 'persona non grata', slettet fra stjernekortet.

Han har stadig en stjerne på 'Hollywood Walk of Fame', men i branchen var Kevin Spacey en død mand. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Han har stadig en stjerne på 'Hollywood Walk of Fame', men i branchen var Kevin Spacey en død mand. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix

Instruktør Ridley Scott gik endog så langt som at genindspille hans scener i filmen 'All the Money in the World' med Christopher Plummer i hans rolle.

Såvel hans publicist som agent rev kontrakten i stykker. Kevin Spacey var alene i verden.

Som om anklagerne fra USA ikke var nok, begyndte de også at dukke op på den anden side af Atlanten, hvor Kevin Spacey fra 2004 til 2015 var kunstnerisk leder på det fine teater Old Vic i London.

'Der er mange af os, der har en Kevin Spacey-historie. Det ser ud, som om det eneste krav var at være mand og under 30, for at Kevin Spacey mente, at han havde ret til at gramse på os,' som en skuespiller skrev på de sociale medier.

En anden beskrev, hvordan Kevin Spacey havde blottet sig for ham og opfordret ham til at røre ved hans lem. Som tak fik han et dyrt schweizisk ur.

»Der er ingen skole, du kan gå på for at lære at håndtere at være berømt. Jeg tror, at jeg virkelig forsøgte ikke at være et røvhul. Men i en vis udstrækning var jeg et røvhul,« lyder en slags forsvar og forklaring på sin opførsel fra Kevin Spacey i Zeit interviewet.

Hvor han beskriver berømmelsen som en 'boble'.

Skjulte sin seksualitet

Strategien med at rette fokus på sin skjulte seksualitet går igen i interviewet.

Her fortæller han indgående om skammen over at være tiltrukket af sit eget køn. Om frygten for, at hans egen far – en racist med homofobi – skulle opdage det.

Kunsten at holde sit sande jeg under radaren blev en besættelse. Som han snart mestrede til perfektion.

Kun på scenen – når Kevin Spacey kunne være en anden end Kevin Spacey – følte han sig lykkelig og tryg.

Formlen fortsatte han, da han blev ældre og mere og mere berømt.

»Jeg var for bange til at se i øjnene, hvem og hvad jeg var,« forklarer han i interviewet og siger uddybende, at han også frygtede, at det kunne skade hans karriere.

I stedet endte han med at skade den selv.

Flere retssager mod Kevin Spacey i USA endte dog med at blive afvist. Bevisførelsen var utilstrækkelig, vidners forklaringer ikke samstemmende.

Men indtil videre har ingen tolket udfaldet som, at Kevin Spacey dermed er renset. Uskyldig, som han insisterer på.

Så rollerne har de seneste år ikke ligefrem hængt på træerne.

63-årige Kevin Spacey har ikke ligefrem været efterspurgt de seneste år. Nu håber han, at den kommende retssag i London renser ham. Foto: Nicholas Kamm/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 63-årige Kevin Spacey har ikke ligefrem været efterspurgt de seneste år. Nu håber han, at den kommende retssag i London renser ham. Foto: Nicholas Kamm/AFP/Ritzau Scanpix

Han har spillet med et par smalle film af den slags, som han i interviewet ikke lægger skjul på, han tidligere ville have takket nej til.

»Bare fordi jeg er sat på bænken for en tid, holder jeg ikke op med at arbejde. Jeg ønsker ikke at blive rusten,« som Kevin Spacey forklarer til Zeit. Og tilføjer:

»Jeg er klar.«

Men først skal den kommende retssag i London overstås. Hvor Kevin Spacey sidder på bænken for fem anklager om seksuelle krænkelser mod tre mænd. Og er helt rolig.

»Så snart de udsættes for en nærmere granskning, falder de fra hinanden. Det var, hvad der skete i Anthony Rapp-sagen, og det er, hvad der vil ske i denne,« lyder det skråsikkert fra 63-årige Kevin Spacey. Som så smider trumfkortet:

»Jeg ved, at der er mennesker derude, som er klar til at hyre mig i samme sekund, som jeg er frikendt for disse anklager i London.«

Det må tiden vise.