Kevin Costners ekskone kæmper nu for et højere bidrag.

Ifølge nye dokumenter fra retten, som TMZ er i besiddelse af, er Christine Baumgartner ikke tilfreds med de næsten 52.000 dollar – svarende til omkring 356.000 danske kroner – som hun står til at få om måneden.

Ifølge dokumenterne står der, at forslaget fra skuespilleren er 'komplet upassende', og at det er tydeligt for hende, at eksmanden forventer, at børnene skal leve under den standard, de er vant til, når de er sammen med hende.

Christine Baumgartner hævder, at Kevin Costner bruger 240.000 dollar på sig selv og børnene, når de er sammen, og det er derfor en al for stor kontrast, mener hun.

Samtidig påpeger hun, at det beløb Kevin Costner tilbyder ikke vil være nok til at finde en bolig, der lever op til det, som børnene er vant til.

Deres fælles børn har med forældrene boet i en villa i et lukket område ved stranden i Los Angeles.

Og det tvivler Christine Baumgartner, at hun kan finde for 52.000 dollar.

Hun siger i dokumenterne, at hun og børnene har været vant til et helt team af folk, der har passet ejendommen og assistenter til at handle, forberede maden, gøre rent og kokkerere.

Christine Baumgartner ønskede i første omgang 248.000 dollar i børnebidrag.

Kevin Costners revisor har i den forbindelse udtalt at de 100.000 dollar af det beløb stod til at skulle dække ekskonens kosmetiske behandlinger og shopping.

Parret har endnu ikke færdiggjort deres skilsmisse, der lader til at være alt andet end fredsommelig.