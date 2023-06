Det er yderst sjældent, at den britiske skuespiller og dokumentarist Ross Kemp takker nej.

I sin karriere har han således stået ansigt til ansigt med nogle af verdens farligste bander, han har optaget sammen med britiske soldater, da de kæmpede i Afghanistan, og han har været ombord på et krigsskib, som jagtede pirater.

Der var dog én ting, som Ross Kemp ikke skulle nyde noget af.

Og det var at dykke ned med den Titan-ubåd, som tidligere på ugen var genstand for det meste af verdens opmærksomhed.

Det fortæller hans agent, Jonathan Shalit, til Sky News.

Produktionsselskabet, som skulle have filmet Kemps tur med ubåden ned til Titanic, slog simpelthen fast, at det på alle tænkelige niveauer var for farligt.

»Vi blev fortalt, 'det er farligt, vi skal ikke med' – det er et år siden,« siger Jonathan Shalit og understreger, at det er forfærdelig trist for de familier, som nu har mistet deres elskede.

Titan forsvandt søndag i sidste uge.

Torsdag slog den amerikanske kystvagt så fast, at ubåden med alt sandsynlig er imploderet, og de fem personer om bord er omkommet.

Jonathan Shalit er af gode grunde glad for, at Ross Kemp ikke tog ned til Titanic med ubåden.

»Jeg er lettet over, at Ross ikke deltog, og jeg er naturligvis beroliget over professionalismen hos de virksomheder, vi arbejdede med. Den lektie, der er at lære, er at gøre sin research ordentligt, og heldigvis for os var den gjort det her.«