Katy Perry er kendt verden over for sin musik.

Blandt andet for storhittet 'Roar' - men nu kan man snart høre den 38-årige verdensstjerne brøle i en helt anden kontekst.

Katy Perry skal nemlig lægge stemme til rollen som den kjolesyende leopard, Fru Leopard, i den animerede børneserie 'Gurli Gris'.

Det kan mediet Deadline afsløre.

Gurli Gris har sin egen verdensomspændende børneserie, som er blevet en gigantisk franchise. Foto: PR. Vis mere Gurli Gris har sin egen verdensomspændende børneserie, som er blevet en gigantisk franchise. Foto: PR.

Sangerinden har nemlig fået en gæsterolle i forbindelse med den verdensomspændende franchises 20 års jubilæum.

»Vi er utroligt begejstrede for at få sådan et A-liste-talent med i de familievenlige eventyr i 'Gurli Gris'. Som en kærlig forælder og personlig fan af Gurli, er Katy Perry perfekt til at lægge stemme til karakteren Fru Leopard,« siger Olivier Dumont, præsident for Hasbro Entertainment, der står bag 'Gurli Gris'.

Katy Perry skal være med i et afsnit af den tredelte særudgivelse 'Gurli Gris' Bryllupsfest Special', der får premiere til foråret næste år.

Her har hun altså rollen som kjolemagersken fru Leopard, der hjælper til med forberedelserne til Hr. Tyr og Frøken Kos bryllup.

Katy Perry skal være med i 'Gurli Gris'. Foto: PR & Ritzau Scanpix Vis mere Katy Perry skal være med i 'Gurli Gris'. Foto: PR & Ritzau Scanpix

Og Katy Perry kommer da heller ikke ind i det populære børneunivers uden erfaring.

Hun har tidligere haft rollen som bartenderen Moe Szyslaks kæreste i 'Simpsons'-serien, ligesom hun også lagde stemme til Smølfine i 'Smølferne'-filmen.