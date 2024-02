Den afdøde sanger Donna Summers sang 'I feel love' fra 1977 er igen blevet aktuel.

Denne gang i en sag, der involverer Kanye West, og hvor kærligheden altså ikke er til at føle.

For da Kanye Wests nye album lavet i samarbejde med rapperen Ty Dolla Sign, Vultures, udkom tidligere på måneden var det med sangen 'Good (Dont Die)' på tracklisten, men sangen blev kort efter fjernet fra albummet og samtlige streamingtjenester. Og nu ved vi hvorfor.

Kanye Wests sang brugte nemlig et såkaldt sample fra Donna Summers sang, altså en bid af lyd fra sangen som man bruger i en ny sammenhæng, og det var Summers efterladte familie ikke tilfreds med, skriver TMZ.

Familien til Donna Summer fortæller, at Kanye West tidligere på året spurgte familien om tilladelse til at bruge lydbiden fra nummeret, men fik nej. Donna Summers familie har nemlig rettighederne til sangen.

Men det nej valgte Kanye West altså ikke at tage for gode vare, og derfor bliver han nu sagsøgt.

Også selvom sangen igen er fjernet.

Ifølge familien valgte de at sige nej til Kanye West, fordi de mente, at han har været omgærdet af for mange skandaler.

Han er blandt andet tidligere kommet med en række antisemitiske udtalelser, som han senere undskyldte for.