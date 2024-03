Den våde skjorte, som den oscar-vindende skuespiller Colin Firth bar i tv-serien ‘Pride and Prejudice’, er netop blevet estimeret til et svimlende beløb.

Og snart kan den ikoniske overdel blive din, skriver The Guardian. For skjorten, der nu er blevet tør, skal under hammeren.

Den blev sidst vasket i 1995, hvor den britiske skuespiller i serien hoppede i åen for at imponere den viljestærke og fornuftige Elizabeth Bennet, der spilles af Jennifer Ehle.

Den karakteristiske scene har i eftertiden givet inspiration til scener i blandt andet Bridget Jones’ dagbog og Netflix-serien Bridgerton.

The Guardian skriver samtidig, at kostumet er blevet doneret til en britisk velgørenhedsorganisation, der i den kommende tid vil sætte det på auktion.

Det kommer til at foregå i London, hvor værterne bliver Kerry Taylor Auktionshus.

Og hvis du vil have skjorten, så er det frem med guldkortet.

Skjorten fra 1995 er nemlig værdisat til det, der svarer til 87.000 kroner.

Selvom det umiddelbart kan lyde dyrt for et stykke tøj, er det dog ingenting sammenlignet med, hvad Grease-sangfuglen Olivia Newton-Johns læderjakke og bukser indbragte i 2019.

Her blev der på en auktion kastet 2,7 millioner kroner efter lædersættet, der blev båret i musicalens slutscene.

Vender man blikket mod det danske auktionsmarked, har Bruun & Rasmussen også haft ikoniske filmgenstande under hammeren, oplyser Peter Bro, der er tilknyttet auktionshuset.

»Vi har haft en Matador-rekvisit, der gik for 7.000. Her var der tale om en avis - nærmere bestemt 'Korsbæk Socialdemokraten', som var med i første afsnit af serien,« lyder det.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår auktionen om 'den våde skjorte' præcist finder sted.