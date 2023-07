Interessen har været enorm for Taylor Swifts nyannoncerede europæiske turné.

Men i Frankrig, hvor billetsalget tirsdag morgen startede til popsensationens fire parisiske koncerter, nåede kampen for en billet alligevel nye højder.

Her var der nemlig så mange, der ville have Taylor Swift-billetter, at TicketMaster helt måtte lukke ned for salget.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Ifølge mediet sad mere end en million mennesker i kø for at få en af de eftertragtede billetter til de første koncerter i Paris til maj næste år.

Den massive kø resulterede dog i, at TicketMaster efter bare et kvarter helt måtte lukke ned for salget.

TicketMaster har endnu ikke kommenteret situationen og hvad, der nødvendiggjorde, at de måtte trække stikket for salget.

På Twitter har billetudbyderen dog skrevet, at dem, der havde problemer med billetsiden – og dermed ikke fik sikret sig en billet til de parisiske koncerter, inden salget kort efter blev lukket ned – ville blive informeret.

Senest lyder meldingen blot, at salget er blevet 'sat på pause'.

'Vi vil opdatere jer med et nyt salgstidspunkt så snart, det er muligt,' skriver TicketMaster Frankrig på Twitter.

Efterfølgende er også salget af koncertbilletterne til franske Lyon blevet suspenderet.

Tilsyneladende er det dog kun de franske koncerter på Taylor Swifts europæiske 'The Eras Tour', der er blevet ramt af problemerne hos TicketMaster.

