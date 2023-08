Sinéad O’Connor blev kun 56 år gammel.

Den irske sanger døde 26. juli, og søndag blev planerne for hendes begravelse offentliggjort.

Hun skal begraves i den irske kystby Bray, hvor hun boede i en længere periode af sit liv, men på en måde hviler hun allerede i byens jord – eller på den.

En kæmpe hyldest af sangeren er nemlig dukket op. Det skriver The Guardian.

I bakkerne uden for byen er et kæmpe skilt, hvor der står 'Eire', det irske ord for Irland, efterfulgt af et hjerte og Sinéad O’Connors navn.

Begravelsen finder som nævnt sted tirsdag. Her vil offentligheden få mulighed for at sige farvel til sangeren og aktivisten, når begravelsesoptoget kører forbi Brays strandpromenade.

Herefter vil en privat begravelse finde sted, oplyser familien i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at hun elskede at bo i Bray og de mennesker, der bor der.

Det enorme skilt i bakkerne er ikke helt nyt. Resterne af det dukkede for nylig op, efter det under Anden Verdenskrig blev brugt af piloter til at navigere efter. Her var det dog kun ordet 'Eire', der stod der.

Siden blev det restaureret, og nu har det altså fået en tilføjelse i form af 'Sinéad O’Connor'.