De ligdele, som er fundet i et bjergområde i Californien, stammer fra den britiske skuespiller Julian Sands.

Det skriver SkyNews tirsdag aften.

Den 65-årige skuespiller, som også var en ivrig vandrer og bjergbestiger, blev meldt savnet i området for fem måneder siden – den 13. januar.

Lørdag morgen fandt man ligdele, som af politiet nu bekræftes at tilhøre skuespilleren.

Sands er fra Yorkshire og er bedst kendt for sine roller i filmene 'Værelse med udsigt', 'Araknofobi', 'Leaving Las Vegas' og 'Warlock – den lovløse by'. Han havde også roller i tv-serierne '24 timer', 'Smallville' og 'Banshee'.

Noget tyder på, at familien var beredt på den tragiske nyhed, for de udtalte tidligere i juni, at de med klare minder vil bevare ham i deres hjerter.