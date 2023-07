Det var vandrere, der for fire uger siden fandt ligdele i et bjergområde, som skulle vise sig at stamme fra den forsvundne britiske skuespiller Julian Sands.

Men skuespillerens dødsårsag forbliver et mysterium.

Overfor det amerikanske medie People bekræfter politiet, at den 65-årige skuespillers dødsårsag er ukendt.

Til mediet fortæller en betjent og informationsmedarbejder hos San Bernadino County Sheriffs Department, at dødsårsagen er angivet som ukendt, som følge af den tilstand kroppen blev fundet i.

Da Julian Sands ikke kom hjem som planlagt fredag 13. januar, slog hans kone alarm, men de dårlige vejrforhold i området besværliggjorde eftersøgningen.

Der blev blandt andet meldt om fare for laviner.

Som dagene gik, stod det mere og mere klart, at der kunne være sket noget frygteligt.

Ligresterne, der blev fundet af de to vandrere, blev to dage senere bekræftet af San Bernadino County Sheriffs Department i at tilhøre Julian Sands.

Julian Sands er især kendt for sin rolle i filmklassikeren 'A Room With A View' fra 1985, hvor han spillede sammen med Helena Bonham Carter, Dame Judi Dench, Daniel Day-Lewis og Maggie Smith.