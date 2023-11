Hun er en af Hollywoods største stjerner, men børnene holder hun – næsten – helt ude af rampelyset.

Julia Roberts er mor til tre børn, som hun har med sin mand Danny Moder.

Tvillingerne Hazel og Phinnaeus, som er 19 år gamle, og den 16-årige søn Henry.

Onsdag delte hun et yderst sjældent billede af tvillingerne i anledning af deres fødselsdag. Her ses hun sidde med dem, en i hver sin arm.

'19. Der er ingen ord til at beskrive den glæde, det sjov, det vilde liv sammen,' skriver hun.

Netop familielivet er en af de allerstørste glæder i Julia Roberts' liv.

Det fortalte hun sidste år i et interview med CBS Sunday Morning.

»Det liv, jeg har bygget op med min mand. Det liv, vi har opbygget med vores børn. Det er de bedste ting. Pointen er at komme triumferende hjem til dem sidst på dagen.«

Julia Roberts slog for alvor sit navn fast i flere romantiske film som 'Pretty Woman', 'Notting Hill' og 'Min bedste vens bryllup'.

Men pludselig var det slut med dem, og sådan forblev det i 20 år, indtil hun sidste år var med i 'Ticket to Paradise'.

Det er dog ikke ond vilje mod de romantiske komedier, der har holdt hende fra dem.

»Folk misforstår ofte tidens gang – at jeg ikke har lavet en romantisk komedie, fordi jeg ikke ville lave en. Hvis jeg havde læst noget, som var på manuskriptniveau med 'Notting Hill' eller niveauet af galskab i 'Min bedste vens bryllup', ville jeg have gjort det,« forklarede hun til The New York Times.

Hun har da også bevidst, at hun mestrer et bred udvalg af roller. Blandt andet i rollen som Erin Brokovich og filmen af samme navn, som gav hende en Oscar.