Dame Judi Dench har nået en alder, hvor synet ikke længere er som det skal være.

Faktisk har hun så store problemer, at hun nu har svært ved at se, når hun er på et filmset.

Det fortæller den 88-årige tidligere Oscar-vinder i et eksklusivt interview med Notebook, et søndagstillæg til avisen The Mirror

»Jeg kan ikke længere se på et film set og jeg kan ikke længere læse,« siger hun og fortsætter:

»Så jeg kan ikke se særlig meget. Men jeg ved, at jeg bare må håndtere det. Komme videre. Det er svært for mig, hvis jeg har roller af forskellige længder. Jeg har ikke fundet en vej endnu, men jeg har en fotografisk hukommelse.«

Den 88-årige skuespiller, der særligt er kendt for den ikoniske rolle som chef for James Bond og sin rolle som dronning Elizabeth i 'Shakespeare In Love', blev tilbage i 2012 diagnosticeret med øjensygdommen AMD, der påvirker det skarpe syn grundet ændringer på nethinden.

Allerede kort efter diagnosen fortalte Judi Dench, hvordan hendes syn havde ændret sig – og hun allerede dengang havde behov for hjælp, når det kom til manuskripterne.

»Jeg kan ikke længere læse mine manuskripter på grund af problemerne med mine øjne. Når folk kommer for at læse manus op for mig, er det som at få fortalt historier. Normalt er det min datter, min agent eller en ven,« sagde hun i 2012, og siden delt ud løbende om problemerne.

Judi Dench har gennem sin mangeårige karriere vundet både en Oscar-statuette, adskillige BAFTA-statuetter, og Golden Globes. Og siden diagnosen har hun formået at få flere nomineringer til de ovennævnte prisuddelinger.

Trods synsproblemerne, har Dame Judi Dench ingen intention om at gå på pension lige foreløbig – til Mirror fortæller hun nemlig, at hun vil fortsætte med skuespillet så længe som muligt.