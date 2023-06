Han fik de fleste til at spærre øjnene op, da han i denne uge dukkede op på den røde løber til Monte-Carlo Television Festival i Monaco.

For 70-årige John Goodman, som i størstedelen af sin karriere har været meget overvægtig, havde tabt sig gevaldigt.

Det er ingen hemmelighed, at han i mange år har kæmpet for at tabe sig, og nu ser det altså ud til for alvor at have båret frugt. Allerede helt tilbage i 2007, da vægten ramte sit højeste med 181 kilo, tog han en beslutning om at tabe sig, men det er gået op og ned. Manden, som kan tage en del af æren for det imponerende vægttab, er hans ven og personlige træner, Mackie Shilstone.

I et interview med New York Post fortæller han om en ganske særlig metode, han tog i brug for at motivere John Goodman – og muligvis skræmme ham lidt.

John Goodman i 2003. Foto: George Frey/AFP/Ritzau Scanpix

En metode, som han tog i brug, fordi John Goodman tidligere havde haft held til at tabe sig blot for at tage det hele på igen.

Mackie Shilstone tog John Goodman med ud på en gåtur. I hånden havde han en skovl, og da de nåede til en kirkegård, gav han den til John Goodman.

»Jeg sagde: 'John, her er en skovl. Du fortalte mig, at du vil forpligte dig igen og følge den jer plan. Jeg vil have, at du graver din grav. Før du graver din egen grav, vil du ikke forstå, hvad det vil sige at leve,« forklarer Mackie Shilstone.

Ideen var, at Mackie Shilstone ikke talte til John Goodman som hans ven og træner, men derimod som døden, der var kommet for at give skuespilleren en chance til.

Mackie Shilstone indrømmer dog gerne, at John Goodman først virkede lidt forvirret over dette skuespil.

»John, du har en dejlig datter, du har en dejlig kone, og du har haft succes, men du kommer ikke til at klare det,« sagde han, mens han fortsat spillede sin rolle.

»Jeg vil have, at du lukker øjnene og tænker, ​​at du aldrig igen kan sige et ord til din datter og kone. Det hele er overstået. Jeg har taget det (livet, red.) fra milliarder af mennesker gennem tiden. Jeg vil give dig en chance mere.«

Og Mackie Shilstones ord – sammen med laboratorieundersøgelser, forebyggende medicin, lægebesøg og træningsrutiner – har altså gjort, at John Goodman er lykkes med at gennemføre og holde sit vægttab.