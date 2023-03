Lyt til artiklen

For snart tre år siden skrev Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling på Twitter:

»'Folk, som menstruerer'. Jeg er sikker på, der plejede at være et ord for de mennesker. Kan nogen hjælpe mig? Wumben? Wimpund? Woomud?«

Ordene blev tolket som transfobiske og bragte Rowling ud i en shitstorm, som hun stadig ikke har reddet sig i land fra. Alligevel fortryder hun intet.

Det skriver Variety, der citerer det seneste afsnit af podcasten ‘The Witch Trials of J.K. Rowling’:

J. K. Rowling til premiere på filmen 'The Secrets of Dumbledore' i London i marts sidste år.

»Jeg har været bange for min egen sikkerhed og min families sikkerhed i overvældende grad. Tiden vil vise, hvorvidt jeg er forkert på den. Jeg kan kun sige, at jeg har tænkt dybdegående over det – grundigt og længe, og jeg lover, at jeg har lyttet til den anden side,« fortæller hun i podcasten.

For tre år siden lagde flere af skuespillerne fra Harry Potter-universet afstand til forfatteren efter udtalelsen:

»Transkvinder er kvinder. Enhver udtalelse om det modsatte fjerner transpersoners identitet og værdighed og går imod alle råd fra professionelle sundhedsorganisationer, der har markant mere ekspertise på området end både mig selv og 'Jo' (Joanne K. Rowling, red.),« skrev for eksempel Daniel Radcliffe.

Også Rupert Grint og Eddie Redmayne bakkede op om den holdning. Det sammen gjorde Emma Watson, der skrev:

»Transkønnede er, hvem de siger, de er, og de fortjener at leve et liv uden hele tiden at få sat spørgsmålstegn ved, hvem de siger, de er.«

Selvom tweetet har fået mange til at kritiserer forfatteren, er hun sikker på, at ‘massevis af Potter fans var taknemmelige’ for at hun skrev, som hun gjorde’.

Ralph Fiennes og Evanna Lynch, der spillede henholdsvis Lord Voldemort og Luna Lovegood, tog for tre år siden J.K. Rowling i forsvar. Selv har hun ikke ændret mening:

»Jeg står ved hvert ord, som jeg skrev, men spørgsmålet er, hvad sandheden er? Jeg argumenterer imod mennesker, der bogstaveligt talt siger, at det biologisk køn er en konstruktion,« siger hun i podcasten.