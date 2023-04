Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Jeremy Renner så døden i øjnene nytårsdag, da han blev knust af en sneplov.

I sit første interview om den skæbnesvangre dag, der bliver vist i sin fulde længde torsdag på ABC News, fortæller skuespilleren, at han havde skrevet et afskedsbrev til sin familie på hospitalet.

Det viser et eksklusivt klip 'Good Morning America', som sendes på ABC, har delt på Twitter.

»Jeg skriver noter ned på min telefon – mine sidste ord til min familie,« siger Jeremy Renner i klippet og må bruge et par sekunder på at samle sig.

.@ABC EXCLUSIVE: First look at @DianeSawyer’s interview with @JeremyRenner, as the actor opens up for the first time about his near-fatal snowplow accident.



Watch Thursday, April 6, on ABC and the next day on @Hulu. https://t.co/3T71flHNnD pic.twitter.com/VDD6ceY5yA — Good Morning America (@GMA) April 5, 2023

Nytårsdag kørte 'Marvel'-skuespilleren ud med sin sneplov for at fjerne sne hos både sig selv og naboerne efter et heftigt snevejr i Washoe County i delstaten Nevada.

Han havde stillet sneploven fra sig for at tale med et familiemedlem. Men pludselig begyndte sneploven at rulle af sig selv – med kurs mod Jeremy Renners nevø.

Sneploven efterlod ham med otte ribben, der var brækket 14 steder. Højre knæ og højre ankel var brækket. Hans venstre skinneben og ankel var brækket. Højre skulder og kraveben var brækket. Et ribben havde punkteret hans ene lunge, og hans lever blev skadet.

Jeremy Renner blev hastet til hospitalet med helikopter, hvor han gennemgik flere operationer.

Hans tilstand blev først beskrevet som 'kritisk' og senere ændret til 'kritisk, men stabil'.

Jeremy Renner delte et billede på sine sociale medier 3. januar - i opslaget takkede han for støtten. Foto: JEREMY RENNER VIA INSTAGRAM Vis mere Jeremy Renner delte et billede på sine sociale medier 3. januar - i opslaget takkede han for støtten. Foto: JEREMY RENNER VIA INSTAGRAM

I slutningen af januar offentliggjorde sheriffen i Washoe County en rapport, hvori der står, at skuespilleren havde forsøgt stoppe maskinen med kurs mod nevøen.

»I et forsøg på at stoppe den rullende PistenBully (sneplov red.) forsøgte hr. Renner at komme tilbage i førersædet. Det er her, at hr. Renner bliver kørt over,« sagde sheriffen i Washoe County.

Torsdag offentliggjorde ABC News det første klip af interviewet – og her spørger værten Diane Sawyer, om han ville gøre det igen.

»Jeg ville gøre det igen. Det ville jeg. For den var direkte på vej mod min nevø,« lyder det fra Renner uden tøven.

I det nye klip udgivet af tv-programmet 'Good Morning America' onsdag fortæller Jeremy Renner også, at hvis ikke nevøen havde været til stede, havde han været død.

»Hvis jeg havde været der alene, ville det have været en frygtelig måde at dø på. Og det ville jeg sikkert,« siger han og fortsætter:

»Men jeg var ikke alene. Jeg var sammen med min nevø, søde Alex, og resten af kavaleriet kom.«

Siden ulykken har Jeremy Renner været gennem et omfattende genoptræningsforløb.

Interviewet med Jeremy Renner udkommer torsdag 6. april.