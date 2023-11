I et ærligt Instagramopslag deler ‘Avengers’-skuespilleren Jeremy Renner ud om vejen tilbage fra sin voldsomme ulykke tidligere på året, og om det overraskende sted den vigtigste behandling kom fra.

Renner har tilsyneladende været vidt omkring i sundhedssystemet for at komme til hægterne igen.

»Jeg har udforsket ALLE slags terapi siden 14. Januar … hver dag,« skriver han.

Han remser op af en lang række terapiformer med alt fra fysioterapi til behandling med stamceller. Listen af behandlingerne fortsætter og fortsætter ifølge opslaget.

View this post on Instagram A post shared by Jeremy Renner (@jeremyrenner)

MEN, fortæller skuespilleren, den vigtigste terapi er slet ikke blevet ordineret af læger.

»Min største terapi har været mit sind og min vilje til at være her og skubbe på for at blive bedre … være exceptionel … jeg føler, at det er min pligt at gøre det.«

2. Januar i år kom den 51-årige skuespiller alvorligt til skade i en ulykke med en sneplov.

I ulykken brækkede han 30 knogler, fik punkteret den ene lunge og fik sin lever gennemboret.

Det skete efter skuespillerens eget udsagn forsøgte at redde sin nevø fra den rullende sneplov, hvor håndbremsen ikke var trukket.

Han trådte selv op i førerhuset af den tunge plov, men mistede desværre fodfæstet og faldt under den seks ton tunge maskine.

Derfor tager han også det fulde ansvar for ulykken selv.