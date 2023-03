Lyt til artiklen

Nytårsdag blev skuespilleren Jeremy Renner kørt ned af en sneplov og brækkede over 30 knogler i sin krop.

Og nu knap fire måneder efter ventes han at lave sin første offentlige presseoptræden.

Det skriver Variety.

Første gang han skal møde pressen, er i forbindelse med premieren på sin nye serie 'Rennervations'.

En serie hvor den tidligere Oscar-nominerede skuespiller renoverer biler.

Ulykken skete efter Jeremy Renner havde brugt den seks ton tunge sneplov til at grave sin bil fri for sne

Ploven begyndte at rulle af sig selv, da Jeremy Renner var gået hen for at tale med et familiemedlem.

»I et forsøg på at stoppe den rullende PistenBully forsøgte hr. Renner at komme tilbage i førersædet. Det er her, at hr. Renner bliver kørt over,« sagde sheriffen i Washoe County i staten Nevada, hvor ulykken skete.

For bare et døgn siden lagde skuespilleren en video i en video på Instagram i en såkaldt 'story', hvor han gik med hjælp fra en løbemaskine, hvor tyngdekraften er fjernet.

Det er altså skuespilleren, der går, men en del af hans vægt er taget fra af maskineriet.

Jeremy Renner blev nomineret til en Oscar i 2008 for sin rolle i filmen 'The Hurt Locker'.