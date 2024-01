Den britiske tv-vært Jeremy Clarkson har tidligere haft både problemer med og overvejelser om sit helbred. For nylig krævede hans helbred en tur under kniven.

Under et spaophold i oktober arrangeret af kæresten Lisa Hogan, skulle den 63-årige journalist have et helbredsboost, men opholdet blev tilsyneladende så forfærdeligt, at han hellere ville lade sig indlægge.

Clarkosn bar rundt på et gammelt sundhedshængeparti i ryggen, som han havde udskudt, indtil han fik tid til at tage sig af det.

I ryggen på ham, gemte der sig nemlig en fem centimeter stor cyste, som før eller siden måtte opereres væk. Nu var tiden moden, fortæller han til The Sun.

»Jeg checkede ud af stedet og ind på hospitalet, fordi det var sjovere at få at få en operation end at spise enebær hele dagen lang,« siger han.

Cysten indeholdt ikke spor af cancer.

Under det uudholdelige ophold drak Clarkson også en drik baseret på hvedegræs. På trods af at have spist både taranteller og græshopper kommer intet af i nærheden af den mavevendende smag af hvedegræs ifølge værten.

I slutningen af Clarksons 50ere begyndte kroppen at vise de første tegn på alderdommens slid. Hen døjede blandt andet allerede dengang med problemer med ryggen og knæene, og fortalte, at lungerne stak i brand, når han cyklede.

Hans egen far døde i en alder af 61, hvilket betyder, at den tidligere Top Gear-stjerne tænker på døden hver dag.