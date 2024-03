Måske så du filmen 'Gone girl' og faldt for ham, men drømmer du om en forårsflirt, der involverer skuespilleren Ben Affleck, er der alligevel en udfordring.

Konen. Som i Afflecks tilfælde er ingen ringere end skuespiller og sanger Jennifer Lopez.

Og hun tager ikke let på fremmede kvinders flirten med sin mand. Det fortæller hun i et interview i det amerikanske talkshow 'Today with Hona and Jenna', som Lopez gæstede for at promovere sin nye film 'This is me … Now', der også er titlen på hendes nye album.

Under interviewet bliver Lopez spurgt ind til, om hun bliver jaloux, hvis andre kommer for tæt på manden.

Svaret er Lopez ikke i tvivl om.

»Du skal ikke teste mig,« siger Lopez og tilføjer:

»Først og fremmest er jeg en lover, ikke en fighter, men jeg vil lade dem vide, på en meget elegant og dameagtig måde, at de skal gå langt væk.«

Sidste år var Jennifer Lopez i modvind, efter at hun lancerede et alkoholbrand. Det skete, selvom både hun og Ben Affleck angiveligt er tørlagte.