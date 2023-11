Jennifer Lawrence ser anderledes ud.

Det er der i hvert fald så tilpas mange, der synes, at Hollywoodstjernen nu har følt sig kaldet til at gå ud og afkræfte, at hun skulle have fået foretaget plastikkirurgi i ansigtet.

Det sker i et interview, hun har lavet med Kylie Jenner, for Interview Magazine.

»Jeg begyndte, da jeg var 19 (som skuespiller, red.), så jeg modtager før- og efter billederne fra jeg er 19 til 30 år. Jeg er blevet voksen, jeg har tabt babyvægt i ansigtet, og mit ansigt har ændret sig, fordi jeg blev ældre. Alle troede, at jeg havde fået en ny næse, men jeg har den præcis den samme næse. Mine kinder er blevet mindre,« forklarer hun.

En del af hendes nye look skal også tilskrives kendis-makeupartisten Hung Vanggo, som hun kalder for sin egen plastikkirurg på grund af de evner, han har til at transformere et ansigt med makeup.

»Jeg synes, det er utroligt, hvad makeup kan gøre. Jeg arbejder sammen med Hung, som overstreger læberne, og jeg kalder ham plastikkirurg, fordi alle de sidste par måneder, hvor jeg har arbejdet sammen med ham, er overbeviste om, at jeg har fået en øjenoperation. Jeg forklarer dem: 'Jeg har ikke fået en øjenoperation. Jeg bruger makeup',« joker stjernen.

33-årige Jennifer Lawrence slog for alvor igennem med sin rolle i 'Winter's Bone' i 2010, som gav hende en Oscar-nominering. Siden fulgte et stort, folkeligt gennembrud med rollen i 'The Hunger Games'.

To år efter den første Oscarnominering blev hun nomineret igen for hovedrollen i 'Silver Linings Playbook', og denne gang fik hun statuetten med hjem.