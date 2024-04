William Garner, far til skuespilleren Jennifer Garner, er død.

Han blev 85 år gammel og 'gik fredfyldt bort lørdag aften'.

Det annoncerer Jennifer Garner i et opslag på sine sociale medier mandag.

Her skriver hun også, at det 'ikke er nogen tragedie, når en 85 år gammel mand, der har levet et sundt, vidunderligt liv går bort', men at 'sorgen er uundgåelig'.

'Vi var sammen med ham, mens vi sang 'Amazing Grace', da han forlod os (hjalp vi ham over eller skræmte ham væk – validt spørgsmål,' skriver Jennifer Garner.

'Der er så meget at sige om min far – mine søstre og jeg vil aldrig blive færdig med at tale om, hvor vidunderlig han var, så bær over med os – men for i dag deler jeg disse minder med min taknemmelighed for den rare og fantastiske mand, far og bedstefar, han var, lige så vel som den kærlige arv, han efterlader.'

I opslaget har Jennifer Garner delt en række billeder og videoer med faren William Garner.

Her sender hun desuden en tak til personalet på sundhedscenteret Charleston Area Medical Center and City of Hope, hvor faren var indlagt i sin sidste tid.

William Garner efterlader sig foruden datteren Jennifer Garner også hustruen Patricia Ann Garner og døtrene Melissa og Susannah Garner, samt flere børnebørn.