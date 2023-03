Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske skuespillerinde Jennifer Aniston blev nærmest ikonisk med sin rolle som 'Rachel Green', da hun medvirkede i komedieserie 'Friends'.

Men med snart 30 år komediebranchen har Hollywoodstjernen set, at tiden ændrer sig – og det gælder også for serien.

Det fortæller hun til AFP under promoveringen af sin nye film 'Murder Mystery 2', ifølge CNN.

»Der er en hel generation, som nu ser 'Venner' og mener de (seriens afsnit, red.) kan være stødende,« siger hun og fortsætter:

»Der var ting, som aldrig var meningen. Vi kunne have tænkt dem igennem – men jeg tror ikke, at der var samme form for følsomhed, som der er i dag.«

Ifølge CNN fortæller Jennifer Aniston, at en komiker være påpasselig, når det kommer til at lave film og serier i branchen.

'Friends' tog verden med storm, da den gennem 10 år fra 1994 til 2004 kørte over tv-skærmene med 236 afsnit, hvor man fulgte vennegruppen: Ross, Monica, Rachel, Joey, Chandler og Phoebe.

Men gennem de seneste par år har serien fået kritik – alle hovedpersonerne i serien er hvide.

I et interview i 2020 sagde David Schwimmer, der spillede Ross i serien, at han følte »det var forkert«, at der ikke var en bredere kulturel repræsentation på serien.

Sidste år langede Marta Kauffman, skaberen bag 'Friends', selv ud efter serien for dens manglende diversitet.

»Det er smertefuldt at se sig selv i spejlet. Jeg er flov over, at jeg ikke vidste bedre for 25 år siden,« fortalte Marta Kauffman ifølge LA Times.