For snart en uge siden blev Jamie Foxx indlagt på hospitalet.

Og her i Georgia er den 55-årige Hollywood-stjerne fortsat indlagt, mens han til stadighed testes og afventer afklaring på den forskrækkelse, hans datter, Corinne Foxx, kort har forklaret skyldtes en 'medicinsk komplikation'.

Det er det amerikanske medie People, der kan bekræfte, at Jamie Foxx stadig er indlagt.

Hverken skuespilleren selv eller hans familie har udtalt sig yderligere om den uforklarlige sygdom eller den fortsatte indlæggelse.

Det skulle dog gå den rette vej for Jamie Foxx' helbred på trods af, der stadig er uvished omkring, hvad hans 'medicinske komplikation' er eller var forårsaget af.

Jamie Foxx med sin ældste datter, Corinne Fox, som på familiens vegne delte nyheden om sin fars 'medicinske komplikation'. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Jamie Foxx med sin ældste datter, Corinne Fox, som på familiens vegne delte nyheden om sin fars 'medicinske komplikation'. Foto: MARIO ANZUONI

Onsdag delte Jamie Foxx' ældste datter, den 29-årige Corinne Foxx i et opslag på Instagram, at hendes far dagen forinden var blevet indlagt.

'Heldigvis fik han hurtig og god hjælp og er derfor allerede i bedring,' lød det i et opslaget.

Jamie Foxx var i gang med optagelserne til sin kommende film 'Back in Action', før han blev indlagt.

Her skulle produktionen have indstillet optagelserne om onsdagen, hvor nyheden om deres hovedrolleindehavers helbredsforskrækkelse så dagens lys.

Herefter skulle optagelserne være genoptaget rundt om Jamie Foxx' scener, nu han må undværes på filmsettet for en stund.