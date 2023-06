»Jeg føler med de familier, der måtte gå igennem alle disse falske forhåbninger, som blev ved med at hænge i luften, mens det udspillede sig.«

Sådan siger filminstruktør og dybhavs-udforskeren James Cameron i et interview med CNN om det flere dage lange forsøg på at redde ubåden Titan. Torsdag blev det meldt ud, at ubåden forventes imploderet, og at de fem personer om bord er døde.

Men ifølge James Cameron var det omsonst med eftersøgningen, som gav familien falske forhåbningen. Han, og andre entusiaster inde for området, vidste nemlig godt, at det var formålsløst.

»Vi er selvfølgelig alle knuste over det her udfald (...) jeg fulgte dagene, hvor den her eftersøgning stod på, vel vidende at det var forgæves. Jeg håbede, at jeg tog fejl, men inderst inde vidste jeg, at jeg havde ret.«

Om søndagen, da ubåden forsvandt, var James Cameron selv ude at sejle. Derfor hørte han først om sagen mandag, hvor han med det samme tog kontakt til sit netværk inden for dybhavs-udforskning, og fandt information om, hvornår ubåden mistede kontakten med overflade.

»Det eneste scenario, jeg kunne komme på, der kunne forklare det, var en implosion,« forklarer han.

Herefter fortsatte han sin research og fandt frem til, at der havde været en høj lyd, som kunne svare til en implosion.

»Jeg lod min inderkreds vide, at vi havde mistet vores kammerater, og jeg opfordrede alle til at hæve et glas for dem.«

Han slår fast, at han håber, der vil blive lavet en grundig er efterforskning af, hvad der præcis gik galt på Titan.

James Cameron er et af de mennesker, som har været dybest nede i havet. I 2012 nåede han således ned til den dybeste del af Marianergraven, da han på en soloaktion i ubåden Deepsea Challenger nåede ned på 10.908 meter dybde.