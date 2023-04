Den bitre strid om penge mellem den franske skuespillerinde Eva Green og filmselskabet White Latern (Britannica) Ltd. er nået til vejs ende.

Fredag faldt der nemlig dom i sagen mellem de to stridende parter.

Her fik skuespilleren medhold i sit søgsmål og skal nu modtage en betaling på 1 million dollar, skriver flere internationale medier, heriblandt BBC og Variety.

Den 42-årige skuespiller skulle i 2019 have medvirket i filmen 'The Patriot', men filmen så aldrig dagens lys grundet manglende produktionsfinansiering.

Eva Green påstod, at hun stadig ikke havde fået udbetalt sin løn, der ifølge hendes kontrakt lød på en million dollar – svarende til knap syv millioner danske kroner.

Anklagerne fra den tidligere 'James Bond'-stjerne fik filmselskabet til at modsagsøge skuespilleren – i deres søgsmål hævdede de, at Eva Green trak sig fra sin kontrakt med det formål at købe manuskriptet for at lave filmen selv.

I forbindelse med sagen blev en del af hendes private WhatsApp beskeder læst højt – og det kom bag på den 42-årige tidligere Bond-stjerne, der fandt det ydmygende.

Her havde hun beskrevet filmens producere som »svage og dumme«.

»Jeg havde ikke troet, at mine WhatsApp beskeder ville blive udstillet i retten. Det er allerede meget ydmygende,« sagde Eva Green i retten tilbage i januar.

Ifølge BBC mente dommeren, at skuespilleren nu er berettiget til at få sin løn betalt og afviste filmselskabets søgsmål.