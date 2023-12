Få Oscar-øjeblikke har skabt så meget røre, som da Will Smith efter en joke om sin kone, valgte at gå op på scenen og lange værten Chris Rock en syngende lussing.

Jada Pinkett Smith, Will Smiths kone, satte for nylig for første gang ord på det famøse slag.

»Jeg troede, det var en sketch. Jeg tænkte, at det var umuligt, at Will rent faktisk ville slå ham,« sagde hun i et interview til People i forbindelse med udgivelsen af sin bog.

Hun kom dog ikke ind på, hvad hun egentlig syntes om, at hendes mand valgte at ty til vold – men det ændrer sig nu.

For i et nyt interview med Daily Mail fortæller hun, at hun har valgt at kalde slaget for det 'hellige slag', fordi der er kommet så mange gode ting ud af det.

Slaget slog noget fast, som hun i længere tid havde gået og debatteret med sig selv.

»Det øjeblik, hvor det hele ramler, er det øjeblik, hvor man ser, hvem man virkelig er. Efter alle de år, hvor jeg prøvede at finde ud af, om jeg ville forlade Will, skulle der det slag til, før jeg indså, at jeg aldrig ville forlade ham. Hvem ved, hvor vores forhold ville være, hvis det ikke var sket?« fortæller hun.

Efter slaget fik parret voldsom stor medieomtale, og her kom det også frem, at parret faktisk var separeret, og havde været det i længere tid.

Men selvom de to er blevet sammen – og altså for evigt vil være det, hvis det står til Jada Pinkett Smith – så bor de ikke sammen.

I interviewet fortæller hun, at hun er flyttet ud af familiens hjem og i stedet har købt sit eget hus i nærheden.

Parret blev gift i 1997, efter de tre år tidligere havde mødt hinanden på settet til Will Smiths hitserie 'Fresh Prince of Bel-Air'.

Ægteskabet har flere gange, også længe før Oscar-aftenen, været i mediernes spalter.

I 2013 opstod der tiltagende rygter om, at Will og Jada Pinkett Smith levede i et åbent forhold eller var ved at gå fra hinanden, og to år senere måtte Will Smith afvise, at de to skal skilles.

I 2020 fortalte Jada Pinkett Smith så, at hun, med Will Smith velsignelse, havde haft en affære med rapperen August Alsina.

»Jada har aldrig troet på et konventionelt ægteskab (...) Vi har givet hinanden tillid og frihed med troen på, at alle har brug for at finde deres egen vej,« forklarede Will Smith i et interview med GQ.

