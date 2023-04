Det var bestemt ikke, fordi han holdt sig tilbage fra smertefulde og hæsblæsende stunts i 'Jackass'.

Men i Bam Margeras eget liv sker der også en hel del. Senest har han, ifølge TMZ, været på flugt fra politiet.

Politiet i Penssylvania udstedte onsdag en arrestordre på tv-stjernen. Det skete, fordi han i weekenden angiveligt overfaldt sin bror. Torsdag er han dog tilsyneladende kommet til fornuft.

Pennsylvanias statspoliti har oplyst til mediet, at Bam Margera selv meldte sig, og at han været for en dommer, hvor der blev sat en kaution på 50.000 dollar. Han skal møde op i retten igen i slutningen af maj.

Retsdokumenterne viser også, at dommeren beordrede Bam Margera til at tage en alkohol- og stoftest. Samtidig fik han besked på at holde sig væk fra sin bror, ligesom han også skal bede om tilladelse, før han forlader staten.

Hovedpersonen selv delte efterfølgende et opslag på sine sociale medier, hvor han skriver, at broderens beskyldninger er falske, og at Bam Margera har tænkt sig at sagsøge ham for bagvaskelse.

Samme toner er der fra Bam Margeras advokat, Michael van der Veen.

»Han blev stillet for retten og erklærede sig uskyldig. De vilde rygter om hans opførsel i denne uge er absolut falske. Han er ved godt helbred og ved godt mod,« siger han til TMZ.

Ifølge Bam Margeras bror, Jess, blev han søndag overfaldet af 'Jackass'-stjernen, som skulle have slået ham flere gange i hovedet og truet med at skyde ham.

Bam Margera har kæmpet med både alkohol- og stofproblemer og har flere gange været på afvænning.