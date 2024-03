J.K. Rowling har endnu engang blandet sig i en debat om transkønnede.

I England er en 26-årig transkønnet kvinde blevet dømt for manddrab og for at blende en kat, og det har fået 'Harry Potter'-forfatteren til tasterne.

Det skriver The Telegraph UK.



Den 26-årige Scarlet Blake er dømt for mordet på en 30-årig mand - og for at blende en kat i en video-livestream.

Scarlet Blake er født som en mand, men identificerer sig som kvinde.

Igennem retssagen er Scarlet Blake blevet refereret til som »hun« af dommeren, som understreger, at Blakes køn »ikke har særlig relevans i sagen.«, men det har fået J. K. Rowling til at reagere.

I'm so sick of this shit. This is not a woman. These are #NotOurCrimes https://t.co/ycjWefLCiw — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 26, 2024

'Jeg er så træt af det her lort. Det her er ikke en kvinde. Det er #IkkeVoresForbrydelser,' skriver J. K. Rowling på det sociale medie X.

J.K. Rowling følger op med endnu et tweet, hvor hun skriver:

'Kriminalstatistikker er ubrugelige, hvis voldelige og seksuelle overgreb begået af mænd bliver registreret som kvindelige forbrydelser.'

Jane Hamlin, der er formand for Storbritanniens ældste transaktivistgruppe, siger til The Telegraph:

»Jeg tror ikke, at nogen har lyst til at blive associeret med de forfærdelige forbrydelser, som Scarlet Blake har begået. Hvem som helst fordømmer dem - specielt i transmiljøet.«

Selvom alle er chokerede over historien, er hendes køn irrelevant i sagen, understreger Jane Hamlin.

Det er langt fra første gang, at J. K. Rowling udtaler sig kritisk om transpersoner. Noget, som hun også før har modtaget en del kritik for.

