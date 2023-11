Det har været et begivenhedsrigt år for Al Pacino.

I juni blev den 83-årige skuespiller og hans 29-årige kæreste, Noor Alfallah, forældre til sønnen Roman.

Nogle måneder senere, i september, gik rygterne på, at parret var gået fra hinanden. Det havde dog ikke noget på sig, men rigtigt var det til gengæld, at Noor Alfallah søgte om at få forældremyndigheden alene over sønnen. Et ønske, der blev opfyldt.

Én ting ligger dog ikke i kortene for parret, og det er ægteskab.

TMZ har mødt Noor Alfallah på gaden i Beverly Hills og fik lejlighed til at stille hende nogle få spørgsmål om forholdet.

»Jeg elsker ham,« lyder det kortfattede svar til spørgsmålet om, hvorvidt de to stadig er sammen.

Det er dog ikke en kærlighed, der skal resultere i et bryllup, og det er der én god grund til.

»Det tror jeg ikke (at de skal giftes, red.). Jeg er ikke typen, der gifter mig. Det er ikke vigtigt at blive gift,« slår hun fast.

Parrets søn er Noor Alfallahs første barn, mens Al Pacino har tre andre børn fra tidligere forhold.

Noor Alfallah er ud af en rig kuwaitisk-amerikansk familie. Hun er uddannet fra University of California, hvor hun har studeret filmvidenskab, og den uddannelse har hun brugt til at score jobbet som producer og vicepræsident i Lynda Obst Productions, der er tilknyttet Sony.

Produktionsbureauet har blandt andet storfilmen 'Interstellar' på cv'et og komedieklassikeren 'How To Lose A Guy In 10 Days'.

