De italienske modeskaber Roberto Cavalli er død.

Han blev 83 år og døde fredag i sit hjem i Firenze efter længere tids sygdom.

Det skriver det italienske nyhedsbureau ANSA ifølge avisen Le Monde.

Cavalli var kendt for at skabe flamboyante kreationer i blandt python og dyreprint, og den særligt ekspressive stil gjorde det italienske mærke meget populært blandt verdens rigeste i flere årtier.

Den berømte designer efterlader sig sin kone, den 45 år yngre svenske model Sandra Nilsson.

Parret har været sammen siden 2014, og fik i 2023 sønnen Giorgio.

Roberto Cavalli efterlader sig i alt seks børn.

Cavalli brød for alvor igennem som designer, da han i 1970erne designede tøj til datidens helt store ikoner som Sophia Loren og Brigitte Bardot.

Hans designs optrådte også hyppigt på Sarah Jessica Parker i rollen som Carrie Bradshaw i megasuccesen 'Sex and the City', der løb over skærmen fra 1998 og frem til 2004.

I de senere år er hans designs også blevet båret af stjerner som Kim Kardashian og Jennifer Lopez.