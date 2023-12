Shane MacGowan blev sidste år diagnosticeret med akut hjernebetændelse, og nu er den irske sanger gået bort.

Det deler hans kone Victoria Mary Clarke i et opslag på Instagram.

»Shane vil altid være lyset, jeg har i mig og mit livs kærlighed. Han er nu taget afsted for at være ved Jesus.«

Hustruen, som blev gift med Shane MacGowan i Danmark, fortæller i opslaget, at hun er lykkelig for at have kendt ham, og at hun ikke kan beskrive det tab og den sorg, der nu sidder i hende.

»Du vil være i mit hjerte for evigt.«

View this post on Instagram A post shared by Victoria Mary Clarke Angels (@victoriamaryclarke)

Den 65-årige Shane MacGowan er især kendt for at være forsanger i det irsk/britiske band The Pogues, som blandt andet står bag sangene 'Fairytale Of New York' og 'The Irish Rover'.

Førstnævnte er et julehit, der blev skabt sammen med den irske sangerinde Kirsty MacColl, og det er ifølge The Independent en af de mest populære festsange i Storbritannien og Irland.

MacGowan har ifølge The Independent siddet i kørestol siden 2015, efter at han brækkede bækkenet ved et fald, da han forlod et studie i Dublin.

Efter at MacGowan i årevis har kæmpet med afhængighed af stoffer og alkohol, fortalte Victoria Mary Clarke i 2016, at han var ædru 'for første gang i årevis'.

Parret blev ifølge Sky News gift i 2018 på Københavns Rådhus efter mere end 32 år sammen.