Natten til mandag formåede den britiske skuespiller Hugh Grant endnu en gang at vække opsigt – og det var ikke på den gode måde.

For i et interview med Ashley Graham på den røde løber inden showet virkede den 62-årige skuespiller langt fra oplagt.

Her blev Hugh Grant nemlig spurgt af Ashley Graham om, hvilke skuespillere han så frem til ville vinde, og her lød svaret: »Ikke … Ikke nogen bestemt.«

Det har nu fået fans til at lange ud efter Hugh Grant. Se flere af reaktionerne herunder:

'Hugh Grant er den største idiot efter dette interview. Hugh, hvis du ikke vil være der, så gå hjem. Værste Oscar-interview nogensinde,' skriver en.

'Dejligt at se, at Hugh Grant stadig er et stor fed idiot derude, har båret den fakkel stolt siden 90erne.'

'Hugh Grant måske talentfuld og lækker, men det får dig kun så langt.'

'Og Oscar for den som slet ikke vil være der går til Hugh Grant.'

'Hugh Grant stinker, hvorfor gør han det her interview så svært for Ashley Graham??!'.

'Det Hugh Grant-interview var ... det mest akavede jeg nogensinde har set sinden lussingen.'

