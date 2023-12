Der var engang, hvor det nærmest var umuligt at gå i biografen og se en romantisk komedie, uden Hugh Grant havde en rolle.

Det kunne for eksempelv være i 'Notting Hill', 'Fire bryllupper og en begravelse', 'Bridget Jones' dagbog' eller 'Love Actually'.

Men hvis du går og drømmer om at se den tidligere førsteelsker i endnu en romantisk komedie, så kan du godt forberede dig på at blive skuffet.

Det er slut.

Sådan lyder det fra Hugh Grant selv i et interview med skuespiller og talkshowvært Drew Barrymore – som han i øvrigt spillede overfor i den romantiske komedie 'Music and Lyrics'.

Det er dog ikke Hugh Grant, der fravælger de romantiske komedier – det er de romantiske komedier, der fravælger ham.

»Jeg er tydeligvis blevet for gammel, fed og grim til at lave romantiske komedier, så jeg er gået videre til mere interessante ting,« siger Grant i interviewet, skriver Bild.

Den udlægning er Drew Barrymore dog ikke enig i. Hugh Grant fortæller også, at han faktisk aldrig har følt sig tilpas med rollerne i de romantiske komedier.

»Jeg elsker de film, og jeg elsker, at folk stadig kan lide de film, men jeg har aldrig følt mig godt tilpas i de roller. Jeg ved ikke med dig, men jeg foretrækker en maske. Jeg vil gerne være en helt anden.«

Det må man også sige, at han har været i de seneste år. Her har blandt andet spillet skurken i den storroste 'Paddington 2' og lusket privatdetektiv i gangsterfilmen 'The Gentlemen', ligesom han netop nu er aktuel i filmen 'Wonka'.