Torsdag mødte skuespiller Hugh Grant op ved High Court i London.

Skuespilleren har nemlig lagt sag an mod det britiske mediehus News Group Newspaper Limited, der blandt andet har avisen The Sun.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC og Sky News.

Ifølge BBC påstår Hugh Grant, at avisen The Sun skulle have benyttet sig af privatdetektiver til at bryde ind i hans hjem for at anskaffe sig skuespillerens private oplysninger.

Han hævder videre i sin vidneforklaring, at mediehuset har løjet om deres involvering i hacking af telefoner og ulovlig indsamling af informationer. Først sidste år blev han gjort opmærksom på, at The Sun havde hyret privatdetektiver til at følge. Informationer han fik fra Gavin Burrows – der selv er privatdetektiv – skriver BBC.

»Hr. Burrows havde informationer, som, i forlængelse af hackingen af min mobil og aflytning af fastnettelefon, viste min ejendom havde været udsat for indbrud af folk, der arbejder for The Sun, og en sporingsenhed var placeret i min bil. Jeg var lamslået,« siger Hugh Grant ifølge BBC.

Hugh Grant er ikke den eneste, der har lagt sag an mod mediehuset.

Også prins Harry anklager The Suns journalister og privatdetektiver for at have hacket telefoner – sagen er en ud af tre mod britiske tabloid medier for prins Harry.

Udover The Sun har han lagt sag an mod Daily Mail og Daily Mirror. Tilbage i marts dukkede prins Harry uventet op i retten i sagen mod Daily Mail.

Mediehuset afviser alle anklager og har i retten bedt om at få anklagerne afvist af dommeren.

Dommeren i sagen mellem Hugh Grant og News Group News Paper Limited har bedt om endnu et retsmøde i begyndelsen af juli, før der kan afsiges dom i sagen, skriver BBC.