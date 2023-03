Lyt til artiklen

Den britiske skuespiller, Hugh Grant, har netop afsluttet optagelserne til sin næste film 'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves'.

Men under optagelserne til filmen fik Hugh Grant flere raseriudbrud, og særligt én epsisode fortryder den 62-årige verdensstjerne.

Det indrømmer han i et interview med Total Film Magazine, der udkommer i april. Det skriver mediet Insider.

»Jeg mistede besindelsen over for en kvinde,« siger Hugh Grant til Total Film ifølge Insider og beskriver hvordan han 'formodede, at kvinden var en producer fra studiet':

»Men det viser sig, at hun er en ekstremt sød, lokal kvinde, der var ledsager til en ung pige. Forfærdeligt,« siger stjernen, der efterfølgende brugte lang tid på at undskylde overfor den fremmede kvinde, skriver mediet.

Det er ikke første gang, at Hugh Grant har mistet besindelsen.

I 2012 fortalte den tidligere vært for 'Daily Show' John Stewart, ifølge The Hollywood Reporter, at han aldrig ville invitere den britiske skuespiller tilbage til showet igen på grund af Hugh Grants opførsel over for en producer tilbage i 2009.

Hugh Grant var efterfølgende både ude med et tweet, hvor han bekræftede sin opførsel og anerkendte John Stewarts udtalelse – det samme gjorde sig gældende i et interview med Vanity Fair.

»Jeg fik et raserianfald backstage. Omkring en gang om året får jeg et voldsomt raserianfald, og desværre oplevede han et af dem,« fortalte Hugh Grant dengang til Vanity Fair om episoden fra 2009.

Ifølge Insider fortæller Hugh Grant, at hans raseriudbrud mindede om, da Christian Bale rasede mod en ansat på filmen 'Terminator: Salvation' tilbage i 2008.