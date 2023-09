Med årtier og et hitspækket bagkatalog på bagen har Metallica samlet sig fans over hele verden – og i dyreverdenen.

Det blev åbenlyst ved bandets koncert i Los Angeles 25. august, hvor en helt særlig fan havde sneget sig ind.

På rækkerne sad hunden Storm således og rockede med. Et billede, som bandet også har delt på deres egen Instagram.

'Vores ven Storm sneg sig ud af sit hjem ved siden af SoFi Stadium og fandt vej til koncerten helt alene. Efter at have nydt showet hele aftenen, blev Storm genforenet med sin familie næste dag,' skriver bandet til billedet af hunden, som pænt sidder på sin plads og nyder koncerten.

Bandet skriver også, at Storm havde en skøn aften og især nød numre som 'Master of Puppets' og 'The Day That Never Comes', som i denne anledning er omskrevet til titlerne 'Master of Puppies' (Hvalpenes mester) og 'The Mailman That Never Comes' (Postmanden, der aldrig kommer).

Efter koncerten blev Storm overbragt til et shelter, som delte et Facebookopslag, hvor de søgte efter ejeren til den rockglade hund. Heldigvis var der bid, og ejeren kunne dagen efter hente Storm.

Selvom Storm havde sig en uforglemmelig aften, slår Metallica i opslaget fast, at folk ikke bør tage deres hunde med til koncerterne fremover.