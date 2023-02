Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Tom Sizemore har de seneste ti dage kæmpet for livet, efter han blev indlagt med en bristet aneurisme.

Men nu har Tom Sizemores kamp for overlevelse taget en drejning – der er ikke længere noget håb.

Det bekræfter Charles Lago, Tom Sizemores manager, til mediet Variety.

»Lægerne har informeret hans familie, at der ikke længere er håb. Lægerne har anbefalet en beslutning om at ende hans liv. Det er familien nu ved at tage stilling til og en yderligere erklæring vil blive udsendt onsdag,« lyder det i en udtalelse fra manageren.

Tom Sizemore blev hasteindlagt lørdag 18. februar klokken to om natten, da han mistede bevidstheden efter en aneurisme (en udposning på en af hjernens pulsårer, red.) bristede og hans tilstand blev beskrevet som kritisk.

I erklæringen fra Charles Lago efterspørger familien om ret til privatlivets fred i den svære tid, og takker samtidig for de mange støttende beskeder familien har modtaget oven på den 61-årige skuespillers indlæggelse.

61-årige Sizemore er bedst kendt for sine roller i filmene 'Saving Private Ryan', 'Black Hawk Down', 'Natural Born Killers' og 'Heat'.