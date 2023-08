Jessica Chastain er en oscarvindende skuespiller og er kendt fra enorme filmhit som 'Interstellar', 'The Martian', 'The Help' og 'Zero Dark Thirty'.

Men på det seneste har hun været teaterskuespiller på Broadway i Henrik Ibsens skuespil 'Et dukkehjem'.

Og her afslører hun nu, hun havde en decideret »kvalmende« oplevelse, som hun selv beskriver det i podcasten 'Smartless'.

Det skriver Dagbladet.

»Jeg kan sige det nu, fordi vi har gennemført sidste opsætning. Det her er virkelig ækelt, skal jeg sige jer,« siger hun til podcastens tre værter Jason Bateman, Sean Hayes og Will Arnett.

Det skete midt på scenen.

»Jeg kastede op. Jeg kastede op, og jeg slugte det. Ingen vidste det,« siger Jessica Chastain i podcasten.

Men hun var midt på scenen og i gang med at spille skuespil foran et Broadway-publikum, så hun lod som om, der intet var sket.

Til gengæld blev det nærmest endnu værre kort efter:

»Jeg skulle kysse med nogen. Det var et mareridt, og jeg kunne ikke sige noget,« siger Jessica Chastain.

Hendes karakter, Nora, medvirker i alle scenerne i skuespillet, og derfor kunne hun heller ikke gøre andre opmærksomme på sin uheldige episode, før hele stykket var slut.

»I samme øjeblik tæppet gik ned for sidste gang, sagde jeg: 'Gutter, det må I undskylde – jeg kastede op!'

Velbekomme.