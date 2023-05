De fleste kender til hvid januar, hvor man dropper alkohol i årets første måned.

Men der er nogle, som tager den lidt længere.

En af dem er Hollywoodstjernen Tom Holland, som især er kendt for sin rolle som Spider-Man.

I et nyt interview med Entertainment Weekly fortæller den 26-årige brite, at han har været ædru i et år og fire måneder.

I samme interview fortæller han, at hans mentale helbred har været presset, efter han har spillet med i i den psykologiske thrillerserie 'The Crowded Room'.

»Det fysiske aspekt af jobbet kender jeg fra de actionfilm, jeg har lavet. Men den mentale del, den gav mig virkelig nogle tæsk, og det tog lang tid at komme sig over det og vende tilbage til virkeligheden,« fortæller han.

Han fortæller, hvordan han ni måneder inde i forløbet havde så svært ved at adskille sig selv fra sin karakter i serien, at han fik et lille sammenbrud derhjemme, hvor han var lige ved at klippe alt sit hår af.

Oplevelsen med at lave serien har også gjort, at han har fået mere respekt og sympati med folk, der har mentale helbredsproblemer.

Det er ellers ikke ukendt for skuespilleren at have fokus på netop dette, da han sidste år tog en pause fra sine sociale medier – netop med det formål at fokusere på sit mentale helbred.