Hollywood-stjernen Susan Sarandon blev for nylig fyret af sit agentbureau.

Det skete, efter hun til en demonstration kom med en række kommentarer om konflikten i Israel og Palæstina.

»Der er mange mennesker, der er bange for at være jøder i denne tid, som får en forsmag på, hvordan det føles at være muslim i dette land (USA, red.),« lød det.

Den kommentar var for skrap kost for hendes agentbureau, som sendte den 77-årige stjerne og Oscar-vinder på porten. På X er der dog flere, som har støttet hendes ret til at mene, hvad hun vil – det fremgår af et opslag, hendes søn, Miles Robbins, har lavet.

Ok I’m really grateful to see people on Twitter defending my mom amidst a new era of McCarthyist blacklisting but can you PLEASE stop using the clip of her getting her hair done with her honkers out. — DJ Live Action Ratatouille

'Ok, jeg er virkelig taknemmelig for at se folk på Twitter forsvare min mor midt i en ny æra af McCarthyistisk sortlistning,' skriver han i første halvdel af tweetet.

Her henviser han til USA i 1940erne og 1950erne, hvor senatoren Joseph McCarthy, som fik blacklistet blandt andet en lang række Hollywood-personligheder fra at arbejde, fordi de var mistænkt for at være kommunister.

Det er dog anden del af Miles Robbins tweet, der løber med opmærksomheden.

For i forbindelse med folks støtte af Susan Sarandon har de brugt et bestemt klip af hende. Et klip, som Miles Robbins ikke bryder sig om.

'Men vil I ikke nok holde op med at bruge klippet, hvor hun får ordnet håret med brysterne fremme?,' skriver han videre.

Kommentarerne til tweetet tyder dog ikke på, at folk har lyst til at imødekomme hans ønske. Nogle af dem lyder:

De bryster fodrede dig, vis noget respekt.

Nu er det dig, der blacklister!

Du kan ikke censurere os eller hendes store naturlige (bryster, red.).

Nå, så nu blacklister vi også bryster?

Kan du sende mig et link til videoen, så jeg kan genkende den - og undgå den fremover?

Hør her, jeg kommer ikke hjem dig og beder dig om ikke at tjekke min mors bryster ud, og jeg ville sætte pris på, hvis du viste mig den samme høflighed.

Susan Sarandon vandt i 1996 en Oscar for sin hovedrolle i 'Dead Man Walking'. Alt i alt har hun været nomineret fem gange.