Hvad har Elijah Wood og Lars Løkke Rasmussen tilfælles?

Umiddelbart ikke det store, men minimum én ting deler de dog – begge er blevet snydt af russerne.

Lars Løkke Rasmussen blev narret af en russisk komikerduo, da han troede, at han talte med præsidenten for Den Afrikanske Union, Moussa Faki.

Og nu er Elijah Wood – sammen med flere andre kendisser – blevet snydt, da han troede, at han sendte en hilsen til en mand ved navn 'Vladimir' igennem siden Cameo, hvor kendisser får penge for at sende videohilsner.

Men 'Vladimir' findes ikke. Ifølge en ny rapport fra Microsoft er de kendte mennesker blevet narret med henblik på at bruge deres videohilsner til propaganda.

'Russiske cyber- og indflydelsesoperatører har demonstreret deres tilpasningsevner gennem hele krigen mod Ukraine, hvor de har prøvet nye måder at opnå fordele på slagmarken og undergrave Kyivs kilder til indenlandsk og ekstern støtte,' skriver Microsoft i rapporten.

Priscilla Presley, Dean Norris, Kate Flannery og John C. McGinley er de andre kendisser, der er blevet misbrugt.

I videoerne opfordrer de 'Vladimir' til at søge hjælp for et stof- og alkoholmisbrug, men nu er det i stedet klippet sammen, så det virker som om, at de snakker om Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Hos Cameo fortæller man, at den slags bookinger, som russerne har foretaget, er i strid med reglerne.

»Bookinger af den slags, du beskriver, overtræder Cameos retningslinjer for fællesskabet, og i tilfælde, hvor sådanne overtrædelser kan bevises, vil Cameo typisk fjerne det problematiske indhold og suspendere køberens konto for at hjælpe med at forhindre yderligere problemer,« fortæller en talsmand til Indiewire.