'Det er noget pjat', lyder det fra den australske Hollywood-stjerne Rebel Wilson.

Den 44-årige skuespiller, der især er kendt fra filmserien 'Pitch Perfect', siger i et nyt interview, at alle skal kunne spille alle slags roller – også selvom man ikke er det i virkeligheden.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Rebel Wilson medvirkede for nylig i et radioprogram på BBC 4, hvor hun først bliver spurgt, om kvinder kan slippe afsted med andre slags jokes end mænd.

Rebel Wilson i 2017 til gallapremiere på 'Pitch Perfect 3'. Foto: Dan Himbrechts/EPA/Ritzau Scanpix

Hun svarer, at hun helt sikkert har fyret en masse skarpe jokes af fra scenen, men at det ikke er kønsbestemt.

»Det er mere det her med, at du kun må lave sjov, med det du er. Hvis du er overvægtig, må du godt lave sjov med det, men hvis du ikke er – så kan du ikke,« lyder det fra Rebel Wilson.

Adspurgt om hun synes, det er et godt eller skidt, siger hun:

»Jeg synes, det er svært … Det er som at sige, at det kun er heteroseksuelle skuespillere, der kan spille heteroseksuelle roller, og homoseksuelle skuespillere, der kan spille homoseksuelle roller. Og det synes jeg er noget vrøvl.«

Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Rebel Wilson mener, at alle skulle kunne spille de roller, man har lyst til og tilføjer, at hun indenfor comedy også altid ment, at det gik ud på at flirte med grænsen for, hvad der er acceptabelt at sige.

»Nogle gange træder man over grænsen, men i sidste ende forsøger du jo blot at underholde folk. Hvis man altid bare holder det ufarligt og beskyttende, så får man ikke god komik ud af det.«