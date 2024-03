Hertuginden af York, Sarah Ferguson, er »fuld af beundring« for Storbritanniens kræftramte prinsesse Kate.

Det skriver hun på sociale medier mandag, efter Kate, prinsessen af Wales, fredag annoncerede sin fortsat uspecificerede cancerdiagnose.

»Som en, der har kæmpet sine egne kampe med kræft i de seneste måneder,« skriver hertuginden, som for nylig blev diagnosticeret med hudkræft, »er jeg fuld af beundring for den måde, hun har talt offentligt om sin diagnose.«

Prinsesse Kate delte fredag nyheden om sin kræftdiagnose i en video på sociale medier, hvor hun også fortalte, at hun får kemoterapi.

Foto: Scott Garfitt/AP/Ritzau Scanpix

Forinden havde der på sociale medier over hele verden i ugevis været stor spekulation over, hvor hun var blevet af, efter hun ikke var blevet set offentligt siden december.

I sin videomeddelelse sagde hun, at hun og hendes mand, prins William, havde gjort alt, hvad de kunne for at bearbejde og løse situationen privat af hensyn til deres familie.

En talsperson for parret udtalte lørdag, at de var »enormt berørt« af venlige beskeder, de har modtaget oven på udmeldingen om hendes cancerdiagnose.

