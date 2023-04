'Harry Potter'-familien skal snart udvide sig med endnu et lille medlem.

Fredag delte skuespiller Bonnie Wright, der i filmserien spillede Ginny Weasley, den glædelige nyhed, at hun er gravid med sit første barn sammen med sin ægtemand, Andrew Lococo.

Det sker i et opslag på hendes Instagram-profil.

'Vi skal have en baby! Vi glæder os så meget til at dele disse smukke omgivelser med vores barn,' skriver hun i sit opslag.

I sit opslag skriver den 32-årige 'Harry Potter'-stjerne, at graviditeten føles som en vild og smuk rejse for at give plads til et nyt liv.

Bonnie Wright og Andrew Lococo blev gift i marts sidste år. En nyhed, Bonnie Wright ligeledes delte på Instagram.

'Andrew og jeg kan ikke vente med at blive forældre, når vi møder vores baby senere i år,' skriver hun videre i opslaget, hvor flere af hendes filmkollegaer fra 'Harry Potter' jublende siger tillykke.

Bonnie Wright slog igennem som blot niårig, da hun scorede rollen som Ginny Weasley – siden har hun startet sit eget produktionsselskab.

Bonnie Wright er ikke den eneste 'Harry Potter'-stjerne, der udvider familien i øjeblikket. For nylig kom det frem, at filmseriens hovedperson, Daniel Radcliffe, også er blevet far for første gang.