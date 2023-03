Lyt til artiklen

Rygterne har svirret om en spirende romance mellem den canadiske sangerinde Avril Lavigne og den amerikanske rapper Tyga.

Og mandag under modeugen i Paris tog det så til igen.

Her blev Avril Lavigne nemlig fanget på kamera i en hed kærlighedsstund med rapperen Tyga, hvis borgerlige navn er Michael Ray Stevenson.

Derfor lader det nu til, at rygterne om forholdet er bekræftet, skriver TMZ og Page Six.

Tyga, Avril Lavigne . Mugler x Hunter Schafer party during Paris Fashion Week - Womenswear Fall Winter 2023 2024 . 06/03/2023-Paris, FRANCE.

38-årige Avril Lavigne blev for et år siden forlovet med sangeren Mod Sun – men for blot to uger siden kunne en repræsentant fra Avril Lavignes management bekræfte, at forlovelsen var brudt.

Og den nyhed kom som et overraskelse for Mod Sun.

»De var sammen og forlovet så sent som for tre dage siden, hvor han tog afsted på turné. Så hvis noget har ændret sig, er det nyt for ham,« fortalte en repræsentant for Mod Sun til Page Six.

Den 38-årige sangerinde har hverken kommenteret bruddet fra Mod Sun eller bekræftet forholdet til den amerikanske rapper.