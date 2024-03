Det amerikanske magasin Forbes har netop udgivet sin liste over de bedst betalte skuespillere i 2023.

Den indeholder lutter kendte navne – men flere af dem vil nok overraske mange. Herunder hvem der indtager førstepladsen og hvorfor.

Den skuespiller, som tjente mest i 2023, er Adam Sandler, skriver Sky News.

57-årige Sandler, der er mest kendt for film som 'The Waterboy' og 'The Wedding Singer', tjente ifølge Forbes intet mindre end 73 millioner dollar – eller en halv milliard kroner – sidste år.

Det skyldes, at Sandler har haft bragende succes med sit standup-show og Netflix-filmen 'Murder Mystery 2'.

Skuespilleren og komikeren åndes dog i nakken af en kvindelig skuespiller, som står bag en af årets største Hollywood-blockbustere.

Nemlig Margot Robbie.

Den 33-årige australier spillede hovedrollen i 'Barbie', som hun også var producer på. Det var stærkt medvirkende til, at Margot Robbie indtjente over 400 millioner kroner sidste år og er braget ind som nummer to på Forbes' liste.

Margot Robbie er den Hollywood-skuespiller, som tjente næstmest sidste år – ikke mindst takket være blockbusteren 'Barbie'. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Margot Robbie er den Hollywood-skuespiller, som tjente næstmest sidste år – ikke mindst takket være blockbusteren 'Barbie'. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

En gammel kending, Tom Cruise, indtager tredjepladsen efter at også den seneste film i 'Mission Impossible'-serien blev en stor succes.

Ryan Gosling – der spillede rollen som 'Ken' i 'Barbie'-filmen – og Matt Damon deler femtepladsen, og herefter kommer en skuespiller, de fleste ellers forbinder med en kultserie, hvor sidste afsnit blev lavet for 20 år siden.

Nemlig 'Friends'-stjernen Jennifer Aniston.

Hun var også med i Netflix-actionkomedien 'Murder Mistery 2' og indtjente ifølge Forbes samlet set 288 millioner kroner i 2023.

Top-10 afrundes af Leonardo DiCaprio og Jason Statham, der deler syvendepladsen, foran Ben Affleck og Denzel Washington på henholdsvis niende- og tiendepladsen.