En 63-årig amerikansk podcastvært har valgt at joke med Matthew Perrys død, og hans publikum er rasende.

Søndag kom det frem, at 'Friends'-stjernen Matthew Perry dagen forinden var fundet død i sit hjem i Los Angeles i en alder af 54 år.

Underholdningsmediet TMZ.com var de første til at berette om historien, og søndag valgte den amerikanske podcastvært Kevin Brennan at dele TMZs artikel på det sociale medie X med teksten:

'Druknet i et badekar. Hahahaha'.

Kevin Brennan har blandt andet være jokeskribent for det legendariske amerikanske comedyshow 'Saturday Night Live', men et blik på kommentarsporet viser, at hans X-følgere tydeligvis ikke finder hans udmelding morsom.

'Hvad fanden er dit problem?'

'Hvad fanden er galt med dig? Du er en ynkelig lille taber af en mand'.

'Nu forstår jeg, hvorfor du ikke er mere succesfuld', lyder et udpluk af kommentarerne.

Det tager han stille og roligt.

Udover at dele flere artikler, der handler om at folk er sure på ham, har han skrevet et nyt opslag, hvor han helt kort spørger: 'Trender jeg nu?'

En bruger har spurgt, hvorfor det er sjovt, at Matthew Perry druknede i et badekar.

Her svarer han:

'Fordi det ikke er særlig dybt'.

Kevin Brennan afviser i endnu et opslag at have hånet Matthew Perrys død – og tilføjer:

'Jeg syntes bare, det var sjovt. Men jeg elsker, når junkier dør'.

