Den juridiske kamp mellem den amerikanske skuespiller Gwyneth Paltrow og pensionerede læge, Terry Sanderson, blev torsdag afgjort.

Sagens afgørelse var knap blevet læst op, da Hollywoodstjernen forlod retssalen. Men inden da hviskede hun noget i Sandersons øre.

»Jeg ønsker dig held og lykke,« lød det fra Gwyneth Paltrow ifølge AP, mens hun kort lagde hånden på skulderen af Terry Sandersons, der svarede:

»Mange tak, søde.«

På sociale medier bliver der nu diskuteret ordvekslingen fra Gwyneth Paltrow til Terry Sanderson. Foto: POOL Vis mere På sociale medier bliver der nu diskuteret ordvekslingen fra Gwyneth Paltrow til Terry Sanderson. Foto: POOL

Flere medier, heriblandt BBC, Daily Mail og Sky News, har noteret retssagens sidste ord fra Gwyneth Paltrow.

På det sociale medie Twitter bliver ordene også analyseret flittigt. Og mange gør sig morsomme på skuespillerindens bekostning.

'Sagde hun: 'Jeg ønsker dig held og lykke?' Det er den bedste optræden siden 'Shakespeare in Love', skriver en om gestussen.

'Gwyneth Paltrow hviskede: 'Vi ses på løjperne, idiot,' joker en bruger på det sociale medie.

#GwynethPaltrow whispered… “See you on the slopes, bitch!”… pic.twitter.com/I042icqTHt — BillaryRodham(@BillyESmith) March 31, 2023

'Du er lige blevet Gooped,' skriver en anden bruger som joke, med hentydning til Gwyneth Paltrows virksomhed Goop.

Andre mener dog også, at det var en pæn ting at gøre og tror, at skuespilleren kunne have haft dårlig samvittighed efter domsafsigelsen.

Ifølge Sky News bekræftede Terry Sanderson efter domsafsigelsen, at Gwyneth Paltrow havde ønsket ham held og lykke.

Det civile søgsmål mod Gwyneth Paltrow blev indledt tilbage i 2019, og retssagen begyndte 21. marts mere end syv år efter skiulykken i Utah, der ifølge Sanderson havde efterladt ham med flere brækkede ribben og en 'permanent hjerneskade'.

Terry Sanderson havde krævet 300.000 dollar i erstatning – svarende til knap to millioner danske kroner – men torsdag afgjorde et enigt nævneting, at Gwyneth Paltrow ikke kunne holdes ansvarlig for kollisionen.

Paltrow ønskede ikke kommentere dommen, da hun forlod retssalen men har efterfølgende i en story på Instagram skrevet følgende:

'Jeg føler, at hvis jeg skulle acceptere de falske anklager mod mig, ville det kompromittere min integritet. Jeg er tilfreds med afgørelsen, og jeg sætter stor pris på alt det hårde arbejde for dommer Holmberg og nævningetinget. Jeg takker dem for deres omtanke i håndteringen af denne sag.'

Terry Sanderson skal nu betale én dollar og advokatomkostningerne til skuespilleren.