Næsten 30 millioner seere.

Så mange så med under den netop afsluttede retssag mellem skuespilleren Gwyneth Paltrow og Terry Sanderson, der blev streamet flere steder. Herunder hos mediet Law and Crime Network.

Det skriver Variety.

Ifølge mediet har omkring 16,5 millioner seere fulgt med gennem et livestream på YouTube. 7,4 millioner så med gennem Facebook og 4,2 millioner på TikTok hos Law and Crime Network.

Variety gør dog opmærksom på, at tallene ikke tager højde for udsendelser hos Court tv eller Associated Press, der ligeledes streamede retssagen.

»Efter retssagen med Johnny Depp ser det ud til, at der er kommet en bestemt fascination med kendisser i retten, og denne simple personskadesag er det perfekte eksempel,« lyder det fra Rachel Stockman, præsident for Law and Crime Network.

Ifølge Rachel Stockman ville ingen have fulgt med i sagen, hvis ikke den havde haft en kendt person med, idet sagens detaljer ville have været for udramatiske.

Det civile søgsmål mod Gwyneth Paltrow blev indledt tilbage i 2019, og retssagen begyndte 21. marts. Mere end syv år efter den skiulykke i Utah, der ifølge Sanderson, havde efterladt ham med flere brækkede ribben og en 'permanent hjerneskade'.

Han anklagede Paltrow for at påkøre ham.

Torsdag afgjorde et enigt nævningeting, at Gwyneth Paltrow ikke kunne holdes ansvarlig for ulykken.

Sanderson havde krævet en erstatning på 300.000 dollar, svarende til knap to millioner danske kroner, men skal nu betale én dollar og advokatomkostningerne til skuespilleren.